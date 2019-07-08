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Легендарний Ромаріо закрутив роман з чарівною бразилійкою, яка молодша від нього на 30 років

15:55 1529 Читать на русском
Легендарний Ромаріо закрутив роман з чарівною бразилійкою, яка молодша від нього на 30 років
Ана Каролін Назаріо – муза Ромаріо

Кохання не запитує про вік – чемпіон світу-1994 доводить власним прикладом.

51-річний Ромаріо підкорив серце 22-річної бразильської студентки Ани Каролін Назаріо, яка навчається у Ріо-де-Жанейро.

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Ефектна брюнетка оголосила про свої стосунки з легендою Барселони та збірної Бразилії у соціальній мережі Інстаграм, виставивши спільне фото з відпочинку.

"Коханий, нічого не відбувається випадково. Завжди знайдеться причина, чому люди з'являються у нашому житті. Ти навчив мене любити і лише я знаю, що відчуваю до тебе (...)", – написала дівчина.

Відзначимо, що Ромаріо був вже тричі одружений та виховує шістьох дітей.

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