Легендарний Ромаріо закрутив роман з чарівною бразилійкою, яка молодша від нього на 30 років

Кохання не запитує про вік – чемпіон світу-1994 доводить власним прикладом.

51-річний Ромаріо підкорив серце 22-річної бразильської студентки Ани Каролін Назаріо, яка навчається у Ріо-де-Жанейро.

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Ефектна брюнетка оголосила про свої стосунки з легендою Барселони та збірної Бразилії у соціальній мережі Інстаграм, виставивши спільне фото з відпочинку.

"Коханий, нічого не відбувається випадково. Завжди знайдеться причина, чому люди з'являються у нашому житті. Ти навчив мене любити і лише я знаю, що відчуваю до тебе (...)", – написала дівчина.

Відзначимо, що Ромаріо був вже тричі одружений та виховує шістьох дітей.

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