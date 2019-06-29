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Девушка дня – роскошная блондинка, которая вдохновила звезду сборной Аргентины на шедевральный гол в матче Копа Америка

20:00 132 Читати українською
Девушка дня – роскошная блондинка, которая вдохновила звезду сборной Аргентины на шедевральный гол в матче Копа Америка
Августина Гандольфо / Instagram

"Футбол 24" знакомит своих читателей с Августиной Гандольфо – очаровательной девушкой форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса.

 
Лаутаро Мартинес 10’
Джованни Ло Чельсо 74’
10’ Лаутаро Мартинес
74’ Джованни Ло Чельсо

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес забил на Копа Америка-2019 уже 2 мяча – больше, чем Лионель Месси. Впервые 21-летний форвард отличился в матче 3-го тура группового турнира против Катара, а во вчерашнем поединке 1/4 финала Мартинес забил роскошный гол пяткой в ​​ворота Венесуэлы, который стал победным.

Венесуэла – Аргентина: роскошный гол Лаутаро Мартинеса пяткой

На трибунах стадиона форварда горячо поддерживала Августина Гандольфо – одна из самых популярных аргентинских моделей. Очевидно, именно ее присутствие стало одной из главных причин невероятной заряженности нападающего, гол которого принес Аргентине путевку в полуфинал Копа Америка.

К слову, эффектная блондинка на 3 года старше Лаутаро – ей исполнилось 24. Летом 2018 года Мартинес перебрался из аргентинского Расинга в миланский Интер – понятно, что возлюбленная футболиста отправилась вслед за ним. В своем дебютном сезоне за "нерадзурри" Лаутаро забил 9 голов – неплохо, учитывая, что длительное время он не считался основным нападающим в команде Лучано Спаллетти.

На Августину в Instagram подписаны почти 250 тысяч пользователей – теперь вы понимаете, почему.

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