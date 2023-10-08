Экс-защитник "бело-синих" Александр Головко признался, что хотел бы попробовать себя в бывшей команде на должности тренера.

"Вижу ли я себя через какое-то время тренером Динамо? Может быть и так, почему нет.

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Сейчас я работаю в Диназе, но все может быть. Я бы 100% согласился возглавить Динамо", – сказал Головко в программе "Мамахихотала".

Напомним, в составе Динамо Александр провел 186 поединков, в которых забил шесть голов. После завершения карьеры игрока работал со сборными Украины разных возрастных категорий – от U-17 до U-21. На клубном уровне возглавлял Кремень и Диназ (команда из Вышгорода под его руководством сейчас идет седьмой в группе Б Первой лиги).

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