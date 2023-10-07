"Я пробыл там три четверти года. Тогда уже началась война с Крымом. Я увидел то, чего никогда не надеялся увидеть.

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Я стоял на светофоре, и к моей машине подошли неизвестные люди в черной одежде с палками. У меня остановилось сердце. Они прошли мимо моей машины, но потом полностью уничтожили полицейскую машину. Полицейский выскочил и его избили.

Вернуться сейчас в Киев? Я видел, как полгорода сгорело. Я не думаю, что есть какие-то деньги, которые заставят меня на это пойти", – заявил Лэнс в интервью Voetbalzone.

Напомним, Джермейн выступал в составе Динамо с 2013 по 2015 годы – в 78 матчах за киевлян он отметился 16 голами и 19 ассистами. Летом 2015-го Ленс перешел в Сандерленд за 11,4 млн евро. Сейчас 35-летний футболист выступает в третьем дивизионе Франции за Версаль.

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