Экс-вингер Шахтёра Дуглас Коста хочет вернуться в Ювентус, за который выступал с 2018 по 2022 год.

Вингер Лос-Анджелес Гэлакси Дуглас Коста был предложен Ювентусу в качестве свободного агента на полгода (с января по июнь 2024 года). Об этом информирует журналист Tutto Juve Мирко Ди Натале. Контракт Дугласа Косты с его нынешним клубом рассчитан до конца этого года.

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Сообщается, что дабы заинтересовать Ювентус в своих услугах, он готов согласиться на очень низкую зарплату. "Я люблю Ювентус. Если он меня позовёт, я не буду думать дважды", – отметил экс-вингер Шахтёра.

Напомним, что Коста посвятил "горнякам" пять лет своей карьеры.

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