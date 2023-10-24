Бразильский вингер Дуглас Коста готовится к смене клуба, но у него есть шанс сохранить уровень доходов.

Бывший футболист Шахтера был одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС, где зарабатывал 4,5 млн евро в год. Впрочем, звезды с огромной зарплатой не помогли Лос-Анджелес Гелакси, который завершил регулярный сезон на предпоследнем месте.

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Контракт Дугласа Косты рассчитан до конца года, и он покинет клуб в статусе свободного агента. Впрочем, без работы 33-летний бразилец не останется. По информации Фабрицио Романо, заинтересованность в подписании игрока уже проявляют клубы Саудовской Аравии.

Напомним, Коста перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси летом 2022 года. Дуглас сыграл в США 51 матч, записав в свой актив 8 голов и 8 результативных передач.

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