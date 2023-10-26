Екс-вінгер Шахтаря Дуглас Коста хоче повернутися до Ювентуса, за який виступав з 2018 по 2022 рік.

Вінгер Лос-Анджелес Гелаксі Дуглас Коста був запропонований Ювентусу як вільний агент на півроку (з січня по червень 2024 року). Про це інформує журналіст Tutto Juve Мірко Ді Натале. Контракт Дугласа Кости з його нинішнім клубом розрахований до кінця цього року.

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Для того, щоб зацікавити Ювентус у своїх послугах, він готовий погодитися на дуже низьку зарплату. "Я люблю Ювентус. Якщо він мене покличе, я не буду думати двічі", – зазначив екс-вінгер Шахтаря.

Нагадаємо, що Коста присвятив "гірникам" п'ять років своєї кар'єри.

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