Экс-полузащитник Шахтера Жадсон выиграл дело у Коринтианса, за который выступал с 2017 по 2019 годы, сообщает Globoesporte.

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В начале марта 2020-го клуб решил досрочно расторгнуть контракт с футболистом в одностороннем порядке, и теперь должен выплатить бывшему игроку 11 миллионов реалов (чуть больше 2 млн евро).

Национальная палата по разрешению споров Бразильской конфедерации футбола дала Коринтиансу 15 дней, чтобы выплатить задолженность Жадсону. Отмечается, что невыполнение решения может привести к наложению дополнительных санкций на клуб – от запрета на трансферы до невозможности регистрировать новичков на срок от шести месяцев до двух лет. "Тимау" имеют 7 дней на то, чтобы подать апелляцию.

К слову, борьба за справедливость поставлена у Жадсона "на поток": ранее он подал в суд на другой клуб – Виторию из Салвадора, который также разорвал с футболистом контракт (бразилец намерен взыскать около 100 тысяч евро).

Напомним, Жадсон выступал за Шахтер с 2005 по 2011 годы и вошел в историю "горняков" как автор победного мяча в финале Кубка УЕФА 2008/09, а также автор первого гола на Донбасс Арене.

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