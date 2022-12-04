Бывший полузащитник Шахтера Жадсон подал в суд из-за задолженностей в последнем клубе в своей карьере.

39-летний футболист летом окончательно повесил бутсы на гвоздь. Последним клубом была Витория из Салвадора, выступающая в третьем по силе дивизионе Бразилии.

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Как сообщает Futebol Bahiano , Жадсон подал в суд на этот клуб, чтобы ему компенсировали 575 тысяч бразильских реалов (более 100 тысяч евро) из-за досрочного разрыва контракта. Бывший хавбек убежден, что ему обязаны были выплатить эту сумму.

За время карьеры Жадсон посвятил себя больше всего Шахтеру, за который наиграл более 270 матчей. Сумел полузащитник закрепиться также в Коринтиансе (162 поединка) и Сан-Паулу (79).