Екс-півзахисник Шахтаря Жадсон виграв справу у Корінтіанса, за який виступав з 2017 по 2019 роки, повідомляє Globoesporte.

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На початку березня 2020-го клуб вирішив достроково розірвати контракт з футболістом в односторонньому порядку, і тепер має виплатити колишньому гравцю 11 мільйонів реалів (трохи більше 2 млн євро).

Національна палата з вирішення спорів Бразильської конфедерації футболу дала Корінтіансу 15 днів, аби виплатити заборгованість Жадсону. Зазначається, що невиконання рішення може призвести до накладення додаткових санкцій на клуб – від заборони на трансфери до неможливості реєструвати новачків на строк від шести місяців до двох років. "Тімау" мають 7 днів на те, щоб подати апеляцію.

До слова, боротьба за справедливість поставлена у Жадсона "на потік": раніше він подав до суду на інший клуб – Віторію з Салвадора, який також розірвав з футболістом контракт (бразилець має намір стягнути близько 100 тисяч євро).

Нагадаємо, Жадсон виступав за Шахтар з 2005 по 2011 роки і увійшов в історію "гірників" як автор переможного м'яча у фіналі Кубка УЄФА 2008/09, а також автор першого гола на Донбас Арені.

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