Бывший нападающий Шахтера и Динамо Жуниор Мораес близок к переезду на Ближний Восток.

Форвард Коринтианса Жуниор Мораес может вскоре сменить клубную прописку, сообщает Torcedores.

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Накануне "тимау" заявили, что 36-летний ветеран будет тренироваться отдельно от команды (за год он смог забить лишь 1 гол в 21-м матче).

По информации источника, в услугах Мораеса заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Наибольший интерес проявляет Аль-Иттихад, который сейчас лидирует в чемпионате Саудовской Аравии и опережает Аль-Наср Криштиану Роналду на 5 очков.

Контракт Жуниора с Коринтиансом рассчитан до 31 декабря, а Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Напомним, Мораес 10 лет выступал за украинские команды – Металлург Д, Динамо и Шахтер. Форварда натурализовали для сборной Украины, за которую он провел 11 матчей и оформил один гол.

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