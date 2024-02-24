Автор першого в історії гола "синьо-жовтих" Іван Гецко спрогнозував, які команди мають найбільше шансів на п'єдестал і обрав тих, хто не зможе втриматись в еліті.

"Останні спаринги й офіційні матчі Шахтаря засвідчили, що в нього далеко не все гаразд. Цим може скористатися Кривбас, в якого збалансований склад, а вміння керманича Юрія Вернидуба налаштовувати підопічних на максимальний результат може стати у нагоді для підкорення вершини.

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Саме від криворіжців я навесні чекаю сюрпризів. За бронзу сперечатимуться СК Дніпро-1, Динамо та Полісся.

Що ж до невдач, то вильоту не уникне Mинай. Напряму понизиться у класі, скоріше за все, Верес. А Mеталіст 1925 та Оболонь у перехідних матчах зустрінуться з представниками Першої ліги за право наступного сезону виступати в елітному дивізіоні", – сказав Гецко у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, напередодні УПЛ офіційно повернулась після зимової паузи – у першому матчі Кривбас у гостях розгромив ЛНЗ з рахунком 3:0 і став одноосібним лідером турнірної таблиці.

Кривбас розгромив ЛНЗ у першому матчі року в УПЛ – команда Вернидуба захопила одноосібне лідерство