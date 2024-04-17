Легенда сборной Бразилии возобновит карьеру в 58 лет – он осуществит мечту играть рядом с сыном
Бывший форвард Барселоны, ПСВ и сборной Бразилии Ромарио решил возобновить карьеру игрока.
Легендарный бразильский игрок принял решение вернуться к профессиональной карьере и будет выступать за Америку. Клуб сообщил об этом в своих соцсетях.
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По информации Globo, бразилец будет получать минимальную зарплату согласно его контракту. Все средства он будет возвращать в команду как пожертвование.
"Я не буду играть весь чемпионат, а лишь сыграю несколько игр с моей любимой командой. Кроме того, я осуществлю мечту: сыграю со своим сыном", – цитирует Ромарио Gazzetta.
Сын легендарного нападающего Ромаринью выступает за Америку. Стоит заметить, что Ромарио недавно стал президентом бразильского клуба и будет совмещать игру с административной работой.
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