Легендарний бразильський гравець ухвалив рішення повернутися до професіональної кар'єри і виступатиме за Амеріку. Клуб повідомив про це у своїх соцмережах.

Ізраїль оголосив про сенсаційне рішення – збірна може зіграти в новому для себе турнірі

За інформацією Globo, бразилець буде отримувати мінімальну зарплатню згідного його контракту. Всі кошти він повертатиме в команду як пожертву.

"Я не буду грати весь чемпіонат, а лише зіграю кілька ігор з моєю улюбленою командою. Крім того, я здійсню мрію: зіграю зі своїм сином", – цитує Ромаріо Gazzetta.

Син легендарного нападника Ромарінью виступає за Амеріку. Варто зауважити, що Ромаріо нещодавно став президентом бразильського клубу і буде поєднувати гру з адміністративною роботою.

Золоті 90-ті: президент Ліберії карав Динамо двічі, Шева поруч з бандитом, голий зад Верона і ще 29 фото "старої школи"