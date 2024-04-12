Федерация футбола Израиля рассчитывает в будущем сыграть на Копа Америка.

Пресс-служба израильской Федерации футбола объявила о подписании меморандума о сотрудничестве с южноамериканской конфедерацией КОНМЕБОЛ.

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"Мы очень надеемся, что сборная Израиля вскоре станет частью одного из главных турниров, которые организовывает КОНМЕБОЛ, возможно, Копа Америка", – написано в пресс-релизе.

В прошлом на турниры, которые организовывала южноамериканская конфедерация, приглашались команды из-за пределов региона, в частности из Японии и Катара.

В международной Федерации футбола (ФИФА) отказались комментировать это соглашение. Израиль является членом УЕФА с 1994 года.

Напомним, израильская сборная по футболу не смогла пробиться в финальную часть Евро-2024. Израиль проиграл Исландии со счетом 1:4 в плей-офф отбора на турнир.

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