"Человек, который больше всех отвечает за ситуацию в команде, – это всегда тренер. Но далеко не всегда удается найти решение.

Мартинес не имел контактов с Барселоной – у тренера сборной Бельгии другие планы

Если Хави будет тренировать так, как он играл, то станет прекрасным тренером. Но в Барсе он может встретить игроков, с которыми не получится развить свой стиль. Тренировать Барсу мне? Почему бы и нет? Сейчас я свободен. Вы хотите показать, что у вас есть запал для тренировок", – приводит слова Гути Marca.

Добавим, что единственным тренерским опытом легенды Реала является Альмерия, в которой он не смог продержаться даже год.

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