Легенда Реала готов возглавить Барселону
Бывший полузащитник Реала Гути не прочь попробовать свои силы в логове принципиального соперника.
"Человек, который больше всех отвечает за ситуацию в команде, – это всегда тренер. Но далеко не всегда удается найти решение.
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Если Хави будет тренировать так, как он играл, то станет прекрасным тренером. Но в Барсе он может встретить игроков, с которыми не получится развить свой стиль. Тренировать Барсу мне? Почему бы и нет? Сейчас я свободен. Вы хотите показать, что у вас есть запал для тренировок", – приводит слова Гути Marca.
Добавим, что единственным тренерским опытом легенды Реала является Альмерия, в которой он не смог продержаться даже год.
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