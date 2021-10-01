"Людина, яка найбільше відповідає за ситуацію в команді, – це завжди тренер. Але далеко не завжди вдається знайти рішення.

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Якщо Хаві буде тренувати так, як він грав, то стане прекрасним тренером. Але в Барсі він може зустріти гравців, з якими не вийде розвинути свій стиль. Тренувати Барсу мені? Чому б і ні? Зараз я вільний. Ви хочете показати, що у вас є запал для тренувань", – наводить слова Гуті Marca.

Додамо, що єдиним тренерським досвідом легенди Реала є Альмерія, в якій він не зміг протриматися навіть рік.

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