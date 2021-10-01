"Переговоры с Барселоной? Абсолютно ничего. Не было никаких контактов.

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Я бы хотел, чтобы мы со сборной Бельгии стали первой европейской страной, которая прошла квалификацию на ЧМ-2022. На этой цели мы сосредоточимся после финала Лиги наций.

Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет завтра. Я просыпаюсь каждое утро в статусе тренера сборной Бельгии и намерен продолжить это до последнего дня моего контракта, но я понимаю, что на этом пути могут возникнуть много обстоятельств", – цитирует Мартинеса Marca.

Напомним, действующий контракт 48-летнего специалиста с бельгийской федерацией футбола рассчитан до лета 2022-го. Ряд СМИ называет Мартинеса вероятным преемником Кумана в Барсе после провального старта каталонцев в новом сезоне.

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