Легенда Металлиста проиграл аукцион за футболку Марадоны – неожиданная причина

Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес потерял шанс заполучить легендарный лот изза своей жены.

Бывший защитник Наполи и Ювентуса Чиро Феррара совместно с фондом Фабио Каннаваро продал на аукционе футболку Диего Марадоны из собственной коллекции по 55 тысяч евро.

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В торгах принимали участие многие аргентинские футболисты. В том числе и бывший хавбек харьковского Металлиста Алехандро Гомес, который сейчас выступает за Аталанту. Однако Папу не смог продолжить борьбу до конца из-за запрета собственной жены. Футболку купил представитель Себастьяна Джовинко Адреа Каттоли.

"Я сделал все для футболки Марадоны. Но моя жена... Вы же знаете этих женщин. В какой-то момент она заставила меня остановиться. Однако, по крайней мере, было полезно увеличить цену на аукционе", – цитирует Гомеса Ole.

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