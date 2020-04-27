Легенда Ювентуса Феррара продал культовую футболку и помог родному городу с пандемией

Бывший защитник Наполи и Ювентуса Чиро Феррара отличился невероятным благотворительным поступком, пытаясь помочь Неаполю в борьбе с пандемией коронавируса.

Ветеран продал на аукционе футболку Марадоны из собственной коллекции за 55 тысяч евро. Дон Диего уже поблагодарил Феррару за этот жест.

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"Мы выиграли еще один поединок – для Неаполя и наших любимых неаполитанцев. Это был, очевидно, самый важный матч, а победу в нем одержали все мы вместе, как и всегда это делали", – отреагировал на событие аргентинец в своем Facebook.

К слову, Чиро Феррара является уроженцем Неаполя и провел за "партенопейцев" 10 сезонов. Еще 11 кампаний он сыграл за Ювентус. В коллекции трофеев экс-центрбека 7 титулов чемпиона Италии (2 – с Наполи, 5 – с Юве), а также триумфы в Кубке УЕФА и ЛЧ.

Тренерская карьера Феррары менее успешна. Он был помощником Марчелло Липпи в сборной Италии, а также самостоятельно тренировал "Старую синьору", Италию U-21, Сампдорию и китайский Ухань Чжоэр. Вместе с Фабио Каннаваро он основал благотворительный фонд Fondazione Cannavaro Ferrara.

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