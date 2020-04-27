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Легенда Ювентуса Феррара продал культовую футболку и помог родному городу с пандемией

09:59 18 Читати українською
Легенда Ювентуса Феррара продал культовую футболку и помог родному городу с пандемией
Чиро Феррара / LaPresse

Бывший защитник Наполи и Ювентуса Чиро Феррара отличился невероятным благотворительным поступком, пытаясь помочь Неаполю в борьбе с пандемией коронавируса.

Ветеран продал на аукционе футболку Марадоны из собственной коллекции за 55 тысяч евро. Дон Диего уже поблагодарил Феррару за этот жест.

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"Мы выиграли еще один поединок – для Неаполя и наших любимых неаполитанцев. Это был, очевидно, самый важный матч, а победу в нем одержали все мы вместе, как и всегда это делали", – отреагировал на событие аргентинец в своем Facebook.

К слову, Чиро Феррара является уроженцем Неаполя и провел за "партенопейцев" 10 сезонов. Еще 11 кампаний он сыграл за Ювентус. В коллекции трофеев экс-центрбека 7 титулов чемпиона Италии (2 – с Наполи, 5 – с Юве), а также триумфы в Кубке УЕФА и ЛЧ.

Тренерская карьера Феррары менее успешна. Он был помощником Марчелло Липпи в сборной Италии, а также самостоятельно тренировал "Старую синьору", Италию U-21, Сампдорию и китайский Ухань Чжоэр. Вместе с Фабио Каннаваро он основал благотворительный фонд Fondazione Cannavaro Ferrara.

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#Repost @maradona ・・・ Caro @CiroFerrara_Official, amico e compagno fedele. Ricordo ancora il tuo esordio in Nazionale. Proprio contro di me, contro la mia Argentina. Sono contento che la maglia che ti regalai 33 anni fa adesso possa aiutare il nostro popolo in un momento così difficile. Napoli e i napoletani, la mia seconda casa, la mia gente. Je sto vicino a te! E a tutti voi, insieme alla @fcf_onlus (Fondazione Cannavaro - Ferrara). Lì troverai tutti i dettagli dell'asta. Un abbraccio a tutti! - - - - - - - - - - - - - - - Querido Ciro, me acuerdo de tu debut en la selección italiana. Fue contra mí, contra mi selección argentina, en 1987. Me pone feliz saber que esa camiseta que intercambiamos hace 33 años, pueda ayudar a la gente en este momento tan difícil. Nápoles es mi segunda casa, y los napolitanos son mi gente. Por eso invito a todos a sumarse a la @fcf_onlus (Fundación Cannavaro - Ferrara). Allí van a encontrar todos los detalles de esta subasta benéfica. Un abrazo a todos! - - - - - - - - - - - - - - - Dear Ciro, I remember your debut in the Italian national team. It was against me, against Argentina, in 1987. It makes me happy to know that the shirt we exchanged 33 years ago, can help people at this difficult time. Naples is my second home, and the Neapolitans are my people. That's why I invite everyone to join the @fcf_onlus (Cannavaro - Ferrara Foundation). There you will find all the details of this charity auction. A big hug to all! - - - - - - - - - - - - - - - #JeStoVicinoATe #DiviseCheUniscono #UnitiperNapoli

Допис, поширений Ciro Ferrara (@ciroferrara_official)

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Теги
коронавирус Наполи Наполи Чиро Феррара Чиро Феррара Ювентус Ювентус Италия Диего Марадона Диего Марадона Футбольная форма
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