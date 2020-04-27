Легенда Металіста програв аукціон за футболку Марадони – несподівана причина

Півзахисник Аталанти Алехандро Гомес втратив шанс здобути легендарний лот через свою дружину.

Колишній оборонець Наполі та Ювентуса Чіро Феррара спільно з фондом Фабіо Каннаваро продав на аукціоні футболку Марадони з власної колекції за 55 тисяч євро.

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В торгах брали участь чимало аргентинських футболістів. Зокрема і колишній хавбек харківського Металіста Алехандро Гомес, який зараз виступає за Аталанту. Однак Папу не зміг продовжити боротьбу до кінця через заборону власної дружини. Футболку купив представник Себастьяна Джовінко Адреа Каттолі.

"Я зробив усе для футболки Марадони. Але моя дружина... Ви ж знаєте цих жінок. В якийсь момент вона змусила мене зупинитися. Однак, принаймні, було корисно збільшити ціну на аукціоні", – цитує Гомеса Ole.

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