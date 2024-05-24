Аль-Хиляль, в составе которого уже числится такой звёздный игрок как Неймар, хочет усилить свой состав вингером Милана и сборной Португалии Рафаэлом Леау. Как информирует O Jogo, отец игрока уже отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с клубом. Сообщается, что пункт с клаусулой в размере 175 миллионов евро не станет для саудовских шейхов проблемой.

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По итогам сезона 2021/22 Леау был признан Футболистом года в Италии и самым ценным игроком Серии А. Он – единственный игрок Милана, которому клуб позволил зарабатывать выше установленного пололка зарплат в размере 6 млн евро. Годовой оклад португальца в стане "россонери" составляет 7,5 млн евро.

Леау считается топ-игроком, который при этом часто демонстрирует нестабильные выступления. Так, в этом сезоне Сан-Сиро несколько раз освистал Рафаэла после невзрачной игры в его исполнении.

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