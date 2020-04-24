Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають

Роман Яремчук та ще кілька українських футболістів увійшли до цікавого списку португальського коментатора Томаса да Куньї. Журналіст назвав футболістів, які вже заслужили на трансфер у топ-чемпіонати Європи або як мінімум велику увагу.

Да Кунья, який працює на телеканалі Eleven Sports, TSF Radio та ще кількох проектах, уже не вперше зайнявся цікавим пошуком тих, хто несправедливо обділений увагою скаутів чи ЗМІ. Португалець виділив кількох українців в "альтернативних чемпіонатах", трансфери з яких можуть підсилити топ-ліги. Серед таких виконавців і форвард збірної України. Роман Яремчук має перейти у кращий клуб найближчим часом, і про це посилено говорять як мінімум з минулого року. Є й інші цікаві виконавці, в яких простежується український слід. Приклад безлічі футболістів (ті ж Зінченко і Маліновський) доводить, що Нідерланди, Бельгія і навіть Україна дають топ-чемпіонатам свої перлини.

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Роман Яремчук (24 роки, Гент)

У розквіті сил здається очевидним потреба зробити крок вперед. Бельгійський футбол для екс-нападника київського Динамо залишається тимчасовим пристановищем, потроху стаючи занадто тісним простором. 17 голів плюс 4 асисти за Гент у перерваному через COVID-19 сезоні. Ще 5 забитих м'ячів і 3 гольові паси за 12 матчів у збірній України. Росте не тільки Яремчук, а і його цифри.

Щоправда вартість похитнулася з 12 млн євро до 9,5 – версія Трансфермаркт. Роман отримує визнання від бельгійської преси, сватають його в Італію. Якби не пандемія коронавірусу та травма, все могло трапитися вже цього літа. Утім, неважко оцінити, що багатьом згодиться гравець, який оформив 24 результативні дії за неповний сезон у складі віце-лідера Бельгії та пристойної європейської збірної, де забиває і перемагає чемпіонів Європи.

Джонатан Девід (20 років, Гент)

Канадський форвард Гента разом з Яремчуком став ласим шматочком на ринку трансферів у топ-чемпіонати. З останнього, боротьбу за Девіда поведуть Арсенал та Евертон, Артета та Анчелотті начебто дають добро на 20-мільйонну інвестицію. Найкращий бомбардир чемпіонату Бельгії (18), третій асистент сезону (7), забив найбільше голів не з пенальті (15). Техніка, прочитання гри, швидкість, амбіції стати найкращим – має все, щоб вибухнути. Тут та ж проблема, що й з Яремчуком – досі реальні пропозиції у Гент надходили з клубів, яких далеко не назвеш лідерами топ-чемпіонатів.

Крістіан Торстведт (21 рік, Генк)

Взимку 2020 року бельгійський клуб продав у Шеффілд колишнього партнера Руслана Маліновського за понад 20 мільйонів євро. Сандеру Берге виповнилося тільки 22. Торстведт на рік старший, коштував якихось 1,5 мільйона і вже потроху кидає виклик земляку. Півзахисник молодіжної збірної Норвегії забив гол на 22-й хвилині свого дебюту за Генк, зіграв 8 матчів, однак зламав свою робочу ліву ногу і вибув до кінця сезону. Маестро дальнього пасу, непоганий дриблінг, поставлений удар – схоже, він також недовго затримається у Бельгії.

Жеремі Доку (17 років, Андерлехт)

У свій другий дорослий сезон спромігся на 4 голи та 3 асисти. Грає за молодіжну збірну Бельгії U-21, хоча йому тільки 17 і має ганське коріння. Мріє потрапити на Євро-2020, а Трансфермаркт вже оцінює на 9 млн євро! Технічний спритний вінгер, який вміло розбалансовує захисні лінії та нагадує да Куньї Джейдона Санчо, який також вибухнув у дуже ранньому віці. Андерлехт готовий до швидкого продажу, подейкують про інтерес Ліверпуля.

Вангеліс Павлідіс (21 рік, Віллем ІІ)

Або у цьому клубі вміють розкривати найпотаємніші таланти, або вони дійсно мають нюх на форвардів. Фран Соль покидав Віллем ІІ, і фанати нідерландського клубу відчували розпач. Однак заміна снайперу, який перейшов у київське Динамо, стала неймовірно влучною. У свій перший сезон на елітному дорослому рівні 21-річний нападник збірної Греції видав 6+5 за системою гол плюс пас, а зараз уже повноцінно перевершує динамівця.

Павлідіс став першим у колишній команді Євгена Левченка за понад 20 років, хто забив 8 голів на виїзді за сезон – пустили сльози, адже то був їхній єдиний сезон в ЛЧ. Переважає Соля і в тому, що здатен сам собі й партнерам придумати момент. Разом з 20-річний бельгійським плеймейкером Майком Трезором Ндаїшиміє творить дива в атаці. А ще король єдиноборств у Нідерландах.

O AZ Alkmaar é uma das equipas mais interessantes em toda a Europa. Cada jogo vale a pena - pela ideia colectiva e pela qualidade individual que existe. Oussama Idrissi, marroquino de 23 anos, tem um futebol entusiasmante (nem sempre eficaz, claro). Espreitem. pic.twitter.com/tLp7VSqdhN — Tomás da Cunha (@tomasrdacunha) October 4, 2019

Усама Ідріссі (24 роки, АЗ)

На думку португальського коментатора, клуб з Алкмаара показує один з найцікавіших футболів у всій Європі. Колективну ідею підкріплюють індивідуальні якості, зокрема, 24-річного марокканського вінгера, цифри якого вражають – 17 голів, 10 асистів. Взяв Ідріссі участь і в розгромі Маріуполя у кваліфікації Ліги Європи. Не останні клуби Англії та Італії вже почали боротьбу за 20-мільйонного футболіста.

Зокрема, може скласти пару вінгерів з Ярмоленком у Вест Хемі. Не молодші Стенгс і Боаду, яких оцінюють ще дорожче і сватають у Барселону, та все ж. А крім атакувального тріо, в АЗ є ще ж гравці оборонної ланки Вейндал і Коопмейнерс, трансфер цього дуету потягне на всі 30 мільйонів. Не дивно, що Аякс випереджає цей клуб талантів тільки за додатковими показниками.

Володимир Шепелєв (22 роки, Динамо)

Згадуючи історію його попередників, можна сміливо прогнозувати переїзд на турецький берег, а як хочеться помилитися. Не такий статусний, як Циганков (крім двох півзахисників, португальський журналіст також високо оцінив Миколенка за його глибину та флангові кроси), але ще один перспективний хлопчина, який багато обіцяє навіть для збірної України. Шепелєв – один з найбільш недооцінених гравців нашоо футболу. Причин тут достатньо – не найбільш яскравий стиль гри в Динамо, де виконує купу невдячної, але важливої чорнової роботи, проблеми з реалізацією та психологією, постійні порівняння з попередниками.

Центр поля киян багато фанатів і експертів звикли просто зневажати, а поміж тим да Кунья захоплюється мудрістю дій 22-річного хавбека. "Мислитель гри Динамо" у виграному матчі Суперкубка проти Шахтаря. "Правильні рішення, якість виконання". Сезон 2019/20, задовго до завершення, став для Шепелєва рекордним у кар'єрі – 1 гол та 7 асистів у всіх турнірах, або стільки ж результативних передач, скільки за попередні 3 сезони на дорослому рівні. Талант 22-річного півзахисника оцінив і Андрій Шевченко, викликавши в березні на зірвані спаринги проти Польщі та Франції. Взимку бельгійські ЗМІ рекомендували Шепелєва Андерлехту, за приблизну вартість у 4 млн євро як таку, що і не висока сама по собі, і не перебільшена з огляду на його якості.

Mert Hakan, médio ofensivo de 25 anos, é uma das sensações do futebol turco nesta temporada - joga no Sivasspor, quarto classificado. Tem qualidade técnica e velocidade de raciocínio para ameaçar entre linhas. Muito criativo no passe e com uma facilidade de remate notável. pic.twitter.com/ziXeNWrM4J — Tomás da Cunha (@tomasrdacunha) February 20, 2020

Мерт Хакан (25 років, Сівасспор)

Конкурент Сергія Рибалки – не найдорожчий гравець навіть свого клубу (жалюгідні пару мільйонів євро вартості від Трансфермаркт). Однак Хакан проводить дивовижний сезон – 10 голів, 4 асисти, ніколи і близько не добирався до цих показників. Швидкість, техніка, креативність у передачах, легкість при забиванні м'ячів. Одна з найбільших сенсацій сезону Суперліги. Не дивно, що Сівасспор зберігає реальні шанси на чемпіонство, відстаючи від лідера лише на 4 очки. Хакана запрошували в Європу, а він обрав Галатасарай – турецькі ЗМІ запевняють, що замінить іншого екс-динамівця Беланда, якого сватають у Ліон.

Мохаммед Кудус (19 років, Норшеллан)

Ось що трапляється, коли брати в центр поля ганського півзахисника, який не боїться м'яча. З Мохамедом Кадірі 19-річного Кудуса ріднить лише ім'я та національність – 9 голів, 1 асист лише за поточний сезон. Норшеллан став прикладом для тих, хто хоче робити великі речі з малого. Минулого літа скандинавський клуб продав двох 19-річних гравців молодіжної збірної Данії у Серію А за 13 мільйонів євро. Немає сумнівів, що Кудус, який може зіграти центрального півзахисника чи форварда, буде наступним успішним продажем – за ним уже вишикувалися гіганти АПЛ та інших топ-ліг.

Habe mal nach neuen Stürmern für #s04 geguckt und mich in Eldor Shomurodov (/FK Rostov/ Nr. 14) verliebt, insbesondere glaube ich, dass er sehr gut in das System von David Wagner passt.



Habe mal ein Video gemacht, sry für die Quali, war mein erstes Mal pic.twitter.com/mZHfVUMbLB — ????? (@pucassi) December 19, 2019

Ельдор Шомуродов (24 роки, Ростов)

Другий найкращий бомбардир чемпіонату Росії ставить за мету перевершити Максима Шацьких. Шомуродов входить у топ-7 снайперів за всю історію збірної Узбекистану, і до екс-динамівця йому залишилося менше голів (ще 15), ніж уже забив (19). Ельдор сенсаційно тримає Ростов у верхніх місцях РПЛ, а Шальке був готовий віддати за нього 15 мільйонів євро взимку. Колапс, викликаний коронавірусом, вносить свої корективи, але 24-річний узбек може дійти туди, де не бував жоден його земляк. Його 6 голів у відборі ЧС-2022 наближають 33-мільйонну націю до історичної мрії.

Can @gnkdinamo's Bruno Petkovic come up with a goal like this in the #UCL this evening against Manchester City? pic.twitter.com/2vOP2Rajv0 — Dugout (@Dugout) October 1, 2019

Бруно Петковіч (25 років, Динамо Загреб)

Донецький Шахтар не дасть збрехати – один з найякісніших форвардів альтернативних чемпіонатів. Бруно Петковіч ледь не вибив "гірників" з єврокубків своїм голом та асистом, але сталося справжнє диво компенсованих хвилин. У свої 25 він встиг пройти через 8 італійських клубів і повернутися у Динамо Загреб. Забив 5 голів за 8 матчів у збірній Хорватії, з якою має поїхати на Євро-2020 наступного літа. Коли Петковіч технічно забиває голи ударами п'ятою та через себе, забуває за його 193 см зросту.

Um dos menos conhecidos do plantel é o ganês Majeed Ashimeru, jovem médio de 21 anos (normalmente actua pela direita no 4-4-2, mas destacou-se neste 3-5-2). Desequilibra com facilidade - rompe no corredor central e encontra soluções colectivas. pic.twitter.com/CwTOycpYiM — Tomás da Cunha (@tomasrdacunha) October 2, 2019

Маджид Ашімеру (22 роки, Ред Булл Зальцбург)

Центральний півзахисник збірної Гани повернувся і закріпився у складі австрійського клубу. Зальцбург – нове топове місце для талантів, яких охоче розбирають від Мадрида до Ліверпуля. Ашімеру разом з форвардом Секу Коіта та іншим хавбеком Мохамедом Камара повинні вибухнути вже найближчим часом.

Llegamos a la parte de arriba, donde nos encontramos con q ninguno de los tres DC más habituales nació antes del 96. Entre los tres suman 25 goles. Movilidad y eficacia.



Cedric Itten (1996) ️ 9G ️ 3A

Ermedin Demirovic (1998) ️ 9G ️ 4A

Boris Babic (1997) ️ 7G ️ 2A pic.twitter.com/lwI9vTH15c — Lucas LM (@PotiniLM) April 23, 2020

Седрік Іттен (23 роки, Санкт-Галлен)

Форвард, який не знайшов себе в Базелі, може стати чемпіоном з його конкурентом. Історія Санкт-Галлена налічує 141 рік, але за весь час команда, з якої починав підкорювати Європу легендарний Іван Саморано, лише двічі брала золото першості Швейцарії. До коронавірусної перерви "осики" ділили лідерство з Янг Бойз, випереджаючи конкурента на 5 забитих голів. Іттен забив за сезон 10 м'ячів, віддав 4 гольові паси, йде другим найкращим голеадором Суперліги. Борці за вихід в АПЛ вже проявляли інтерес.

Седрік блискуче дебютував і за національну команду Швейцарії – 3 голи за 2 матчі. Від нього, а також 18-річного центрбека Леонідаса Стергіу чекають найбільшого у цій лізі. Санкт-Галлен, в якому також помітні впливи проекту Ред Булл, з лишком відіб'є витрачені на 23-річного нападника 430 тисяч євро. Іттен, до слова, має всі шанси зустрітися в Лізі націй проти збірної України вже 3 вересня, хоча чи відбудуться ці матчі вчасно, зараз напевне не скаже ніхто.