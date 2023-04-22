Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл прокомментировал интересный эпизод матча 32-го тура АПЛ между "канонирами" и "святыми" (3:3) с участием украинского легионера.

"Все шокированы на стадионе. Зинченко созывает всю команду для разговора на поле. Ему лучше разобраться с центрбеками, а не собирать всю команду.

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Это очень странно. Чрезвычайно странно. Эдегор спорит с ним, спрашивает "что происходит", но все это немного странно", – цитирует Невилла talkSPORT.

Напомним, после второго пропущенного гола Александр Зинченко собрал команду вокруг себя и выдал мотивационный спич. Речь помогла – уже через 6 минут Мартинелли сумел сократить отставание, а сам поединок завершился боевой ничьей 3:3.

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