MamaRika недавно вернулась из Дубая, где выступала для живущих в ОАЭ украинцев. У нее была цель – собрать средства на разведывательные дроны для третьей отдельной штурмовой бригады "Азов". Певица хотела это сделать, продав флаг с подписями наших военных. Однако любое собрания или аукционы строго запрещены тамошним законодательством.

Ребров загадочно ответил о продолжении сотрудничества с Аль-Айном

Я узнала об этой новости с большим ужасом. Была в отчаянии и понимала, что просто не могу вернуться домой с пустыми руками, но произошло настоящее чудо,

– рассказывает певица.

MamaRika говорит, что все сменил звонок Анны Ребровой, которая хотела пригласить артистку на интервью. Жена тренера Аль-Айна рассказала о ситуации своему мужу, а тот обратился к игрокам сборной Украины Александру Зинченко, Андрею Ярмоленко и Роману Яремчуку.

Вчетвером они выкупили флаг за 2,3 миллиона гривен. Певица уже успела приобрести 5 очень нужных дронов – два DJI Matrice 300rtk и три DJI Mavic 3 enterprise.

"Я была в приятном шоке. Дроны уже помогают нашим военным на передовой уничтожать врага. Я очень благодарна Анне и всем ребятам из нашей сборной за то, что у них такие большие сердца! Это невероятный пример единства и того, как украинцы готовы подставить плечо один одному в трудные времена. Совместными усилиями мы внесли такой важный вклад в нашу победу", – резюмировала MamaRika.

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