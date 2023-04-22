Екс-захисник збірної Англії Гарі Невілл прокоментував цікавий епізод матчу 32-го туру АПЛ між "канонірами" і "святими" (3:3) за участі українського легіонера.

"Всі шоковані на стадіоні. Зінченко скликає всю команду для розмови на полі. Йому краще розібратися з центрбеками, а не збирати всю команду.

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Це дуже дивно. Надзвичайно дивно. Едегор сперечається з ним, питає "що відбувається", але все це трохи дивно", – цитує Невілла talkSPORT.

Нагадаємо, після другого пропущеного гола Олександр Зінченко зібрав команду навколо себе і видав мотиваційний спіч. Промова допомогла – вже за 6 хвилин Мартінеллі зумів скоротити відставання, а сам поєдинок завершився бойовою нічиєю 3:3.

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