Легенда Ливерпуля готов возобновить карьеру и играть без зарплаты – форвард имеет амбициозную цель

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе заявил о готовности возобновить карьеру футболиста.

"Вы знаете, каково это – забивать гол. Мы влюблены в голы, в цифры: 25, 50, 75... Я тот, кого преследует отметка 100 голов в чемпионате Франции. Мне не хватает лишь четырех мячей, и меня это раздражает, заставляет сходить с ума. Если какой-то клуб решится меня пригласить, я достигну этого за 2-3 месяца.

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Я настроен довольно решительно. Если у меня есть цель, то сделаю все для ее достижения. Я мог бы помогать команде на тренировках, в молодежном секторе и давать советы нападающим. Я готов вернуться и играть бесплатно, без зарплаты. Поэтому владельцы клубов особо ничем не рискуют", – цитирует Сиссе GFFN со ссылкой на So Foot.

К слову, 38-летний француз провел последний матч на профессиональном уровне весной 2018 года, имеет в своем активе 96 голов в Лиге 1. За карьеру Сиссе успел поиграть в свыше 10 клубах, среди которых были английский Ливерпуль, Лацио и Марсель. Всего на клубном уровне нападающий сыграл 604 матча и забил в них 269 голов. С Ливерпулем он выиграл Лигу чемпионов 2005 и стал обладателем Суперкубка УЕФА. За сборную Франции Джибриль провел 41 матч и забил 9 голов.

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