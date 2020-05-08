Легенда Ліверпуля готовий відновити кар'єру і грати без зарплати – форвард має амбітну ціль

Колишній нападник збірної Франції Джібріль Сіссе заявив про готовність відновити кар'єру футболіста.

"Ви знаєте, як це – забити гол. Ми закохані у голи, у цифри: 25, 50, 75... Я той, кого переслідує позначка 100 голів у чемпіонаті Франції. Мені не вистачає лише чотирьох м'ячів, і мене це дратує, змушує божеволіти. Якщо якийсь клуб зважиться мене запросити, я досяг би цього за 2-3 місяці.

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Я налаштований доволі рішуче. Якщо у мене є ціль, то зроблю все для її досягнення. Я міг би допомагати команді на тренуваннях, в молодіжному секторі та давати поради нападникам. Я готовий повернутися і грати безкоштовно, без зарплати. Тому власники клубів особливо нічим не ризикують", – цитує Сіссе GFFN з посиланням на So Foot.

До слова, 38-річний француз, який провів останній матч на професійному рівні навесні 2018 року, має у своєму активі 96 голів у Лізі 1. За кар'єру Сіссе встиг пограти у понад 10 клубах, серед яких були англійський Ліверпуль, Лаціо і Марсель. Всього на клубному рівні нападник зіграв 604 матчі і забив в них 269 голів. З Ліверпулем він виграв Лігу чемпіонів 2005 і став володарем Суперкубка УЄФА. За збірну Франції Джібріль провів 41 матч і забив 9 голів.

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