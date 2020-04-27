toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Роббен заявил о желании возобновить карьеру

18:56 5 Читати українською
Роббен заявил о желании возобновить карьеру
Арьен Роббен / фото: Бавария

Бывший вингер Баварии и сборной Нидерландов Арьен Роббен размышляет над возвращением на поле.

"Сначала я совсем не скучал по футболу, но потом был этап, когда у меня снова были эти мысли: "Эй, возможно, я бы хотел еще немного поиграть. Может, я еще не показал весь свой потенциал?". Однако, даже если бы я подумал об этом, похоже, что это намерение не осуществится, по крайней мере, до тех пор, пока футбол не придет в себя. С этим вирусом все очень странно.

"Она не могла дышать": Роббен признался, что его жена переболела коронавирусом

В любом случае, окончательного решения пока нет, но я действительно могу вернуться. Если да, то объявлю об этом летом, когда будет известно, как пройдет следующий сезон", – рассказал Роббен в эфире FC Bayern Podcast.

Напомним, Роббен прошлым летом завершил профессиональную карьеру. Голландец сделал себе имя, выступая за мюнхенскую Баварию, с которой выиграл Лигу чемпионов и ряд национальных титулов. Также Арьен в свое время играл за Челси и Реал.

"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧ

blog_ava
"Цей літак колись нас уб’є": загибель збірної Замбії – вони грали проти Металіста і шокували соратника Шеви
12:00
388
Теги
Арьен Роббен Арьен Роббен Бавария Бавария Германия коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
58
мин
Астон Вилла
22:00
Кристал Пэлас
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук