Роббен заявил о желании возобновить карьеру

Бывший вингер Баварии и сборной Нидерландов Арьен Роббен размышляет над возвращением на поле.

"Сначала я совсем не скучал по футболу, но потом был этап, когда у меня снова были эти мысли: "Эй, возможно, я бы хотел еще немного поиграть. Может, я еще не показал весь свой потенциал?". Однако, даже если бы я подумал об этом, похоже, что это намерение не осуществится, по крайней мере, до тех пор, пока футбол не придет в себя. С этим вирусом все очень странно.

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В любом случае, окончательного решения пока нет, но я действительно могу вернуться. Если да, то объявлю об этом летом, когда будет известно, как пройдет следующий сезон", – рассказал Роббен в эфире FC Bayern Podcast.

Напомним, Роббен прошлым летом завершил профессиональную карьеру. Голландец сделал себе имя, выступая за мюнхенскую Баварию, с которой выиграл Лигу чемпионов и ряд национальных титулов. Также Арьен в свое время играл за Челси и Реал.

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