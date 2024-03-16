Иммобиле, его жена Джессика и 4-летний сын подверглись словесным оскорблениям вблизи школы, где учится один из детей супругов. Calcio e Finanza сообщает и о телесных повреждениях. Это произошло в пятницу, 15 марта.

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Фанаты считали, что 34-летний итальянец является одним из виновников 4-матчевой проигрышной серии, которая привела к увольнению Маурицио Сарри. "Орлы" вылетели из ЛЧ и занимают только 9 место в турнирной таблице Серии А.

Отмечается, что нападение на футболиста и его близких произошло из-за разжигания ненависти, осуществленного при поддержке ряда СМИ и журналистов через их социальные сети, которые распространяют слова ненависти к Иммобиле. Футболист уже поручил своим адвокатам подать иск в суд. Нападающий Лацио считает все обвинения клеветой, которая вредит его репутации.

Напомним, Иммобиле является лучшим бомбардиром в истории Лацио. В 331-м матче за римскую команду он забил 206 голов.

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