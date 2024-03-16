Іммобіле, його дружина Джессіка і 4-річний син зазнали словесних образ поблизу школи, де навчається один із дітей подружжя. Calcio e Finanza повідомляє і про тілесні ушкодження. Це сталося у п'ятницю, 15 березня.

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Фанати вважали, що 34-річний італієць є одним із винуватців 4-матчевої програшної серії, яка призвела до звільнення Мауріціо Саррі. "Орли" вилетіли з ЛЧ і посідають тільки 9 місце в турнірній таблиці Серії А.

Зазначається, що напад на футболіста і його близьких стався через розпалювання ненависті, здійсненого за підтримки низки ЗМІ та журналістів через їхні соціальні мережі, які поширюють слова ненависті до Іммобіле. Футболіст вже доручив своїм адвокатам подати позов до суду. Нападник Лаціо вважає усі звинувачення наклепом, який шкодить його репутації.

Нагадаємо, Іммобіле є найкращим бомбардиром в історії Лаціо. У 331-му матчі за римську команду він забив 206 голів.

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