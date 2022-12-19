Хавбек Черноморца Сергей Кравченко в ближайшее время планирует повесить бутсы на гвоздь, сообщает Footboom.

Александрия официально попрощалась с тренером – путь для Ротаня открыт

Игрок уже знает, чем будет заниматься после завершения карьеры. Кравченко может стать помощником Руслана Ротаня, которого в последнее время активно сватают Александрии.

Напомним, что Александрия объявила об отставке Юрия Гуры. Интересно, что Ротань остается главным тренером молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, который вывел команду U-21 на молодежный чемпионат Европы, который состоится летом 2023 года. У специалиста еще нет опыта работы клубным тренером.

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