То, чего ждало большинство футбольного мира, произошло. Сборная Аргентины впервые за 36 лет стала чемпионом мира, а Лионель Месси выиграл вожделенный трофей, покорившийся ему только на финальном этапе карьеры.

Финал ЧМ-2022 получился фантастическим. Команда Лионеля Скалони сперва отпустила Францию в основное время, ведя 2:0, в экстра-тайме забила, казалось, победный гол, но снова не удержала преимущество. Все решилось в серии пенальти, которую лучше исполнили "альбиселесте". Судьба будто проверяла аргентинскую команду на устойчивость и, в конце концов, вознаградила ее.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти

Вывеской финального матча было противостояние Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Личную дуэль звезд ПСЖ выиграл француз, который забил в финале три гола против двух у Месси, став лучшим бомбардиром Мундиаля в Катаре. Однако вряд ли это придало Мбаппе позитива, ведь самый престижный трофей мирового футбола едет в Аргентину. Лионель Месси встал на одну ступеньку с Диего Армандо Марадоной, приведя свою сборную к статусу сильнейшей команды мира.

Представители футбольного мира не остались в стороне от большого финала. Реакция маленькой части из них – уже на "Футбол 24".

Легенда Динамо и сборной Украины Александр Шовковский единодушно назвал своего фаворита в вечном споре Роналду/Месси. Что ж, по количеству выигранных Кубков мира счет стал 1:0 в пользу Лео. Скорее всего, таким он и останется.

Его бывший одноклубник и коллега Андрей Шевченко поблагодарил Аргентину и Францию за отличный финал и поздравил новоиспеченных чемпионов мира, забравших мировую корону именно у команды Дидье Дешама.

Бывший журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас потроллил Эммануэля Макрона. Как известно, президент Франции любит телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Роман Бебех развил тему, обвинив Джанни Инфантино в банальной трусости и алчности.

По Інфантіно! Ви помітили скільки разів Макрона показали?! А по проханню нашого президента, то сцить інфантильний, що завтра прийдуть інші країни, де йдуть війни, і теж попросять. Але чому б не використовувати цей майданчик для добра?! А не суто заробітку? — Роман Бебех (@roman_bebekh) December 18, 2022

"Каждой сборной Аргентины нужен Бог на поле. Через 36 лет он вернулся к аргентинцам. Теперь я видел все", – утверждает Александр Денисов.

"Месси – лучший. Это лучшая сказка мирового футбола", – считает Игорь Цыганык.

Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабий видит в таком сверхдраматическом финале след святого Николая. Надеемся, что главный подарок для всех украинцев еще впереди.

Наш коллега Михаил Юхименко успел поседеть, убедиться в легендарности Месси и поблагодарить Бога, футболистов, электриков и, конечно, ВСУ.

Журналист Евгений Зинченко подчеркнул факт, который должен закрыть все дискуссии по поводу лучшего футболиста мира. То, чего достиг Лионель Месси, не покорялось никому.

Украинские звездочки – Егор Ярмолюк и Дария Белодед – четко дали понять о своих симпатиях в финале чемпионата мира.

"Диего сейчас улыбается", – написал Пеле, отметив как Лионеля Месси, так и Килиана Мбаппе. Сам Король футбола сейчас в который раз находится в больнице – желаем легенде здоровья.

"Прощание Гения. Представляю на небесах вечеринку моего друга Диего. Знаю многих бразильцев, болевших за Аргентину и Лионеля Месси", – поздравление от легендарного Роналдо, дважды поднимавшего над головой Кубок мира.

Партнеры Зубастика по чемпионской сборной Бразилии-2022 – Ривалдо и Кафу – присоединились к поздравительным словам в адрес 7-кратного обладателя "Золотого мяча". "Ты не мог не стать чемпионом мира. Этот кубок – твой", – написали легенды.

Неймар просто не мог не поздравить партнера по ПСЖ. А что же Криштиану Роналду, спросите? А ничего. Молчание. По крайней мере, на момент подготовки этого материала.

"Лучшая игра, которую я когда-либо видел", – эмоционально написал Гари Линекер, выразив восхищение Лионелем Месси порцией комплиментов.

It’s been an absolute privilege to watch Lionel Messi for nearly 2 decades. Moment after moment of spellbinding, breathtakingly joyous football. He’s a gift from the footballing Gods. So pleased that he’s lifted the ultimate prize in our sport. Gracias y felicidades, campeón. pic.twitter.com/XTiZUcovLI — Gary Lineker (@GaryLineker) December 18, 2022

Эстафету подхватили еще одни английские легенды – Дэвид Бекхэм и Алан Ширер. Вы только посмотрите, с кем Бекс встретился на финале! Кто вспомнил знаменитый матч ЧМ-1998 во Франции?

Луис Суарес одним из первых лично поздравил своего давнего друга. Уругваец после вылета из ЧМ-2022 давно загорает на пляже, но нашел время почтить бывшего партнера по Барселоне.

Но не Лионелем Месси единственным. Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер выделил еще одного героя. Именно сейв Эмилиано Мартинеса спас Аргентину от поражения в экстра-тайме. Если бы не он, у Аргентины был бы не трофей, а море слез.

This game showed why football is the greatest game of all️

This one is an all time classic

So many twists & turns, but this save from @emimartinezz1 was the biggest turning point#WorldCupFinal pic.twitter.com/QCD7X9BppJ — Jamie Carragher (@Carra23) December 18, 2022

О клубах, за которые выступают новоиспеченные чемпионы мира, вспоминать неловко – все поздравили своих футболистов. Отдельно отметим Барселону, которая помнит свою легенду. "Он сделал это. Лучшее, что когда-либо было. Лучшее, что когда-нибудь будет". О ком это? Конечно, Лео Месси. Жюль Кунде и Усман Дембеле могут обидеться, но их с серебряными медалями тоже поздравили.

he did it ? pic.twitter.com/qD9Tger3gS — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2022

ПСЖ отдал должное своим звездам, которые в финале Кубка мира оказались по разные стороны баррикад. "Один из вас должен был победить. Лео Месси, ты навсегда войдешь в историю. Вы можете гордиться собой", – конечно, вряд ли это утешит Килиана Мбаппе.

Джанлуиджи Буффон отдал должное обеим командам, подарившим зрелище. Легенда знает, как это – выигрывать и проигрывать финалы.

Аталанта Руслана Малиновского отметила трех своих бывших игроков – Папу Гомеса, Кристиана Ромеро и... Лионеля Скалони, который в свое время защищал цвета бергамасков, а теперь привел Аргентину к Кубку мира. Алехандро Гомес, к слову, стал первым чемпионом мира, успевшим поиграть в УПЛ.