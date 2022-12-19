Хавбек Чорноморця Сергій Кравченко найближчим часом планує повісити бутси на цвях, повідомляє Footboom.

Олександрія офіційно попрощалася з тренером – шлях для Ротаня відкритий

Гравець вже знає чим займатиметься після завершення кар'єри. Кравченко може стати помічником Руслана Ротаня, якого останнім часом активно сватають до Олександрії.

Нагадаємо, що Олександрія оголосила про відставку Юрія Гури. Цікаво, що Ротань наразі залишається головним тренером молодіжної збірної України Руслана Ротаня, який вивів команду U-21 на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться влітку 2023 року. Фахівець ще не має досвіду роботи клубним тренером.

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