Александрия на своем официальном сайте сообщила о прекращении сотрудничества с Юрием Гурой. Специалист возглавил команду в конце сезона 2021/22.

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"Мы благодарны Юрию Владимировичу за плодотворную работу в нашем клубе в очень непростое для всей страны время. Благодаря вам футбольный мир Украины снова заговорил о высоком уровне игры Александрии, выделяя наши бойцовские качества и креативность на футбольном поле. Желаем вам успехов в дальнейшей карьере, новых побед и достижений, интересных проектов", – говорится в сообщении.

Напомним, что в последнее время на должность активно сватают главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, выведшего команду U-21 на молодежный чемпионат Европы, который состоится летом 2023 года. Интересно, что у него еще нет опыта работы клубным тренером.

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