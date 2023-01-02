Чорноморець у своєму Telegram-каналі повідомив, що Сергій Кравченко покинув клуб та завершив ігрову кар'єру.

Ротань визначився з тренерським штабом в Олександрії

Раніше повідомлялось, що екс-півзахисник має приєднатись до тренерського штабу Руслана Ротаня в Олександрії.

Зауважимо, що Кравченко за свою кар'єру встиг пограти за азербайджанський Карабах, а в Україні за Ворсклу, Динамо, Дніпро, Волинь, СК Дніпро-1 та Чорноморець. Серед трофеїв – перемога в чемпіонаті, Кубку та Суперкубку України, а також срібна медаль Ліги Європи 2014/15.

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