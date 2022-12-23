Помощниками Руслана Ротаня в тренерском штабе Александрии станут Владимир Езерский и Сергей Кравченко, сообщает ТаТоТаке.

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Роль аналитика займет Евгений Гресь. С вратарями будет работать Владимир Тименко, а физической подготовкой и реабилитацией будет заниматься Владимир Томиленко.

Напомним, Гресь и Езерский помогали Ротаню в сборной Украины U-21. Кравченко присоединится к ассистентам, если решит закончить игровую карьеру – контракт с Черноморцем действует еще полгода, но существует договоренность, что препятствовать никто не будет. Тименко в последнее время работал с вратарями Академии СК Днепр-1.

Официально тренерский штаб Ротаня должен быть представлен в ближайшее время.

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