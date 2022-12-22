Признание Мудрика, скандал с Динамо, Милевский в депрессии: интервью с Романом Бебехом
14:19 - Читати українською
Эксклюзив Футбол 24 с Романом Бебехом – журналистом, комментатором и автором YouTube-канала Бомбардир.
В разговоре с Олегом Бабием футбольный комментатор и автор проекта Бомбардир подвел итоги ЧМ-2022, объяснил, почему сборная Бразилии – лохи, вспомнил истории с Алиевым и Милевским, братьями Суркисами, Михаилом Мудриком, эпатажным Поворознюком и не только. Больше – на YouTube-канале Футбол 24.
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