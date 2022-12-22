В разговоре с Олегом Бабием футбольный комментатор и автор проекта Бомбардир подвел итоги ЧМ-2022, объяснил, почему сборная Бразилии – лохи, вспомнил истории с Алиевым и Милевским, братьями Суркисами, Михаилом Мудриком, эпатажным Поворознюком и не только. Больше – на YouTube-канале Футбол 24.

"Увидишь Супрягу – скажи ему "привет": сын украинского эмигранта дебютировал за Италию, но сборную Украины не исключает