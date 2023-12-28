Наставник Осиека Зоран Зекич объяснил, почему не рассчитывает на украинского полузащитника Дениса Гармаша.

"Я очень уважаю карьеру Гармаша. Но когда он пришел в Осиек, то оказался физически не готов играть в элитном дивизионе чемпионата Хорватии", – цитирует Зекича Sportske novosti.

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Напомним, 33-летний украинец присоединился к Осиеку в сентябре 2023 года в статусе свободного агента из Динамо, подписав контракт по схеме 1+1.

В текущем сезоне Гармаш выходил в составе хорватского клуба в 4 матчах, проведя на поле суммарно 167 минут. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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