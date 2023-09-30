Экс-защитник Динамо Бетао получил должность в Форталезе, сообщает официальный сайт "трехцветных".

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39-летний бразилец станет техническим координатором молодежных команд. Специалист будет работать с возрастными категориями до 20, до 17 и до 16 лет. Кроме того, он будет непосредственно контактировать с Лео Порто, методическим координатором, пытаясь найти лучшую форму и адаптацию команд к стилю игры основы.

Напомним, Бетао выступал за Динамо с 2008 по 2013 годы и в 2015 году. В составе киевского клуба дважды становился чемпионом Украины, выиграл Кубок Украины и два Суперкубка страны. В мае 2022-го объявил о завершении карьеры и работал в структуре клуба Аваи.

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