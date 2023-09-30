Екс-захисник Динамо Бетао отримав посаду у Форталезі, повідомляє офіційний сайт "трикольорових".

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39-річний бразилець стане технічним координатором молодіжних команд. Фахівець працюватиме з віковими категоріями до 20, до 17 і до 16 років. Окрім того, він безпосередньо контактуватиме з Лео Порто, методичним координатором, намагаючись знайти найкращу форму та адаптацію команд до стилю гри основи.

Нагадаємо, Бетао виступав за Динамо з 2008 по 2013 роки та у 2015 році . У складі київського клубу двічі ставав чемпіоном України, виграв Кубок України та два Суперкубки країни. У травні 2022-го оголосив про завершення кар'єри і працював у структурі клубу Аваї.

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