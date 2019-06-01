toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Леганес, за который выступает Кравец, официально продлил аренду Оскара Родригеса

11:48 8 Читати українською
Леганес, за который выступает Кравец, официально продлил аренду Оскара Родригеса
Оскар Родригес / Фото с официального сайта Леганеса

Руководство Леганеса договорилось с мадридским Реалом о продлении соглашения хавбека Оскара Родригеса.

Столичный гранд оставил своего игрока в составе "пепинерос", информирует официальный сайт Леганеса.

Азар фотографировался с футболкой Реала в Испании

Клуб Василия Кравца согласовал аренду Родригеса еще на один сезон. Полузащитник не имеет шансов закрепиться в основном составе Реала, поэтому мадридцы решили предоставить Оскару больше игровой практики в другой команде Примеры.

20-летний Родригес в прошлом сезоне провел 30 матчей за Леганес, в которых отметился четырьмя мячами.

"Лунін? Якщо він не буде сміливим, то може забути про Реал": ексклюзивне інтерв'ю з легендою галактікос Іваном Ельгерою

blog_ava
Главные новости Футбол 31 мая: Вернидуб покинул Зарю, Конте возглавил Интер, Украина U-20 сыграет с Панамой на ЧМ-2019
07:00
318
Теги
Испания Трансферы Леганес Леганес Оскар Родригес Оскар Родригес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
24
мин
Тоттенхэм
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук