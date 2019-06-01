Леганес, за который выступает Кравец, официально продлил аренду Оскара Родригеса

Руководство Леганеса договорилось с мадридским Реалом о продлении соглашения хавбека Оскара Родригеса.

Столичный гранд оставил своего игрока в составе "пепинерос", информирует официальный сайт Леганеса.

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Клуб Василия Кравца согласовал аренду Родригеса еще на один сезон. Полузащитник не имеет шансов закрепиться в основном составе Реала, поэтому мадридцы решили предоставить Оскару больше игровой практики в другой команде Примеры.

20-летний Родригес в прошлом сезоне провел 30 матчей за Леганес, в которых отметился четырьмя мячами.

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