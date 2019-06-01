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Леганес, за який виступає Кравець, офіційно продовжив оренду Оскара Родрігеса

11:48 80 Читать на русском
Леганес, за який виступає Кравець, офіційно продовжив оренду Оскара Родрігеса
Оскар Родрігес / Фото із офіційного сайту Леганеса

Керівництво Леганеса домовилося з мадридським Реалом щодо продовження угоди хавбека Оскара Родрігеса.

Столичний гранд залишив свого гравця у складі "пепінерос", інформує офіційний сайт Леганеса.

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Клуб Василя Кравця узгодив оренду Родрігеса ще на один сезон. Півзахисник не має шансів закріпитися в основному складі Реала, тому мадридці вирішили надати Оскару більше ігрової практики в іншій команді Прімери.

20-річний Родрігес в минулому сезоні провів 30 матчів за Леганес, в яких відзначився чотирма м'ячами.

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