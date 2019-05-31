"Лунін? Якщо він не буде сміливим, то може забути про Реал": ексклюзивне інтерв'ю з легендою галактікос Іваном Ельгерою

"Футбол 24" представляє ексклюзивне інтерв'ю із центральним захисником Реала епохи "галактікос" Іваном Ельгерою. Він згадав про Шевченка, оцінив шанси Луніна та дав прогноз на фінал Ліги чемпіонів.

"Шевченко був дуже швидким, на відміну від мене. Я мав передбачати його гру"

– Зараз ми перебуваємо у тебе вдома – на Сантьяго Бернабеу, де ти неодноразово тріумфував як гравець. Що означає для тебе це місце?

– Я з дитинства мріяв грати за Реал Мадрид. Це – мій дім і особливе місце. Завжди було неймовірно тут виступати, відчувати цю атмосферу і підтримку вболівальників.

Я приїжджав зі свого рідного міста Сантандера і вже тоді хотів надягнути футболку Реала. Тому зіграти перший матч на цьому стадіоні – це щось неймовірне. Я провів тут багато поєдинків і дуже пишаюсь цим досягненням.

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– Які в тебе асоціації з Україною?

– Я виступав тут декілька разів і минулого року відвідав фінал Ліги чемпіонів у Києві, коли Реал виграв цей турнір. Мені дуже сподобалось: смачна їжа, привітні люди. Пам‘ятаю, що тут грали класні футболісти, із якими я зустрічався у минулому.

– Ти грав проти Динамо у Лізі Чемпіонів. Пам’ятаєш ці протистояння?

– Минуло багато часу з того моменту. Я вже й не пам‘ятаю добре ці матчі, бо їх у моїй кар‘єрі за Реал було дуже багато.

– Кого пам’ятаєш з тієї команди?

– Пам’ятаю, що тоді не грав Шевченко, але був Ребров. Це класний гравець, який міг грати у топ-клубі.

– В Іспанії багато людей пам’ятають гру Шевченка та Реброва?

– Із командами Шевченка я зустрічався декілька разів – коли грав за Валенсію та Реал. Пам’ятаю, ми програли через його гол на Сан Сіро – 1:0. А також поступилися Челсі на Местальї. Челсі мав тоді класну команду, особливо форвардів, Шевченко, наприклад, був дуже швидким, на відміну від мене. За таких обставин я мав передбачати його гру. Він дуже добре контролював м’яч, але я намагався не дозволити йому пробити. Це було важко.

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"Люка Зідан і Лунін мають однакові шанси проявити себе у Реалі"

– Минулого літа Лунін підписав контракт з Реалом. Тебе здивував такий трансфер?

– У Реала багато скаутів, які стежать за гравцями по всьому світу. Якщо підписали Луніна, він вартий цього. Лунін – атлетичний гравець із гарною технікою. Все, що йому потрібно – це просто відчути іспанський футбол і зіграти якомога більше матчів. Особисто я вважаю, що для Реала – це воротар на майбутнє.

– Які шанси у Луніна ?

– Зараз він не має практики у Леганесі. Попри це у нього є шанси заграти у Реалі. Іспанський футбол непростий, до нього потрібно адаптуватись, тим паче – іноземцю. Якщо ти гравець Реала і вважаєш, що тобі гарантована практика у будь-якому іншому клубі – це не так. Багато чого залежить від самого Луніна. Я сам спочатку грав у другому дивізіоні, а потім в Еспаньйолі до того, як підписав контракт з Реалом. Це був результат моїх власних зусиль.

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– Чи готовий він до конкуренції з Люкою Зіданом?

– Люка і Лунін мають однакові шанси проявити себе у Реалі. Із власного досвіду скажу, що багато речей не залежать від фортуни, а більше від власних зусиль.

– У Реал приходило багато молодих воротарів, таких як Касільяс. Що можеш порадити Луніну?

– Головне для воротаря у Мадриді – бути сміливим, і це підтвердить історія. Якщо в тебе цього немає, то забудь про Реал.

– У новому сезоні Зідан повинен працювати з молодими гравцями, чи купувати топових виконавців на кшталт Азара або Неймара?

– У Реалі майже весь час грали світові топи. Принаймні, завжди намагалися залучати саме таких гравців. Вважаю, що Зідану потрібен баланс між вихованцями власного клубу та зірками. За таким принципом і має будуватись команда.

"У "галактікос" не було якоїсь особливої формули успіху"

– Без Кріштіану Роналду команда стала менш конкурентною?

– Я вважаю, що зараз команда на стадії перебудови. Відверто кажучи, у цьому сезоні були погані моменти, такі як зміна тренера, що у підсумку вплинуло на гру футболістів. Але із позитивного – добре, що вдалося втримати деяких класних гравців. Нещодавно продовжили контракти із Кроосом та Начо. Також з’явилися нові імена і з академії. А на місце Кріштіану прийдуть інші топ-гравці. Це нормально, що клуб переживає такий період. Далі багато що буде залежати від тренера. Подивимось, що з цього вийде. У наступному сезоні побачимо вже оновлений Реал Мадрид.

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– Ти виграв багато різних трофеїв із Реалом. Яким був ключовий фактор успіху "галактікос"?

– У "галактікос" не було якоїсь особливої формули успіху. У мій період носити футболку Реала – це вже нереальна мотивація. Та й підтримка трибун змушувала віддаватися на полі повністю, інакше тобі просто не буде місця у цьому клубі. Кожен гравець, який приїжджає грати за Реал, має демонструвати повну самовіддачу, і тоді його майстерність неодмінно оцінять.

– З ким тобі було зручніше грати? Єрро, Каннаваро чи Рамос?

– Важко відповісти. Із цими гравцями у мене пов’язані різні спогади: від найкращих до невдалих матчів. Грати з Єрро було дуже легко. На позиції захисника він багато чого мене навчив, оскільки до цього я був опорним півзахисником. Було непросто перелаштуватися, але я продовжував спостерігати за грою Єрро. Для мене він назавжди залишиться одним із найкращих гравців на цій позиції.

З Каннаваро був знайомий ще по виступах у італійському чемпіонаті, тому мені було комфортно з ним. Він був важливою частиною того Реала.

Щодо Серхіо Рамоса, то він вже тоді дуже активно себе проявляв. Пам’ятаю, що спочатку йому було важко звикнути до командної тактики. Але в підсумку він став найкращим в історії. Отже, грати було легко з усіма.

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– Можливо, в Реалі взагалі легко грати?

– Потрапити в Реал – вже велике досягнення. Для цього потрібно багато працювати і мати колосальне бажання. І не забувати, що тут твою роботу оцінюють кожен день.

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– Як оцінювали молодого Рамоса, коли він лише прийшов у команду?

– Його харизму помітили одразу. Є багато майстерних футболістів, але Рамос, окрім цього, ще мав велике бажання, сміливість та спортивну нахабність. Він нічого не боявся. Ще тоді було зрозуміло, що Рамос стане видатним гравцем.

– Підтримуєш зв'язок із колишніми партнерами?

– Коли були в одній команді – часто збирались разом. Зараз спілкуємось рідше.

– Багато з твоїх партнерів вже займаються іншою діяльністю в клубах. А як щодо тебе?

– Точно можу сказати, що не бачу себе на будь-якій керівній посаді. Мені більше до вподоби перебувати біля поля, щоб переживати ті емоції, які відчуває футболіст. Хотілося б стати тренером такої команди як Реал і я готовий пройти всі етапи. Це все потребує великої відповідальності.

Найбільше мене приваблює іспанський футбол, оскільки він цікавий, видовищний і все ще продовжує розвиватися. Тренувати в Україні? Чесно, я не дуже знайомий із тамтешнім футболом. Але, знаю такі клуби як Шахтар і Динамо, вони достатньо відомі в Європі. Сподіваюся, що зможу тренувати команди такого рівня.

Та зараз хотів би приділити більше уваги здійсненню мрій своїх дітей, як це свого часу робив мій батько, але їх бажання пов’язані не з футболом, а з тенісом.

– Ти здійснив усі свої футбольні мрії?

– Так, я отримав все, чого бажав. Але зараз вважаю, що був здатен на більше. Та, загалом, я задоволений своїми досягненнями.

"Тоттенхему може піти на користь те, що фінал складається з одного матчу"

– Завершити нашу розмову хотілося б головною подією цього сезону – фіналом Ліги Чемпіонів у Мадриді. Як тобі останні результати?

– Результати мене не здивували. З Почеттіно особисто знайомий ще по виступах за Еспаньйол. Щодо Клоппа... Ліверпуль також заслужив бути у фіналі. Обидві команди показали цікавий футбол з оригінальною тактикою. Тому я вважаю, що головну роль у досягненнях цих клубів відіграли саме тренери.

– Кого ти підтримував у півфіналі між Барселоною та Ліверпулем?

– Якщо скажу, що не дивився той матч – збрешу. Я завжди підтримую всі іспанські клуби в єврокубках, хоча іноді це буває і не "по-мадридськи". Та у цій дуелі переміг найкращий – це Ліверпуль.

– Як вважаєш, новітні технології вплинули на результати цьогорічного турніру?

– Завжди був прихильником VAR. Він допомагає арбітрам уникнути фатальних помилок. Через подібне мені зі збірною Іспанії не вдалося потрапити до півфіналу Чемпіонату Світу-2002 у матчі проти Кореї. Технологію ввели лише цього року, тому всім ще треба до неї звикнути.

– І все-таки, Ліверпуль чи Тоттенхем?

– Дуже складно зробити прогноз, бо обидва клуби заслуговують на перемогу. Тоттенхем зараз грає дуже злагоджено як в атаці, так і в захисті. Вони готові грати до кінця в одному ритмі. Думаю, команда Клоппа буде більше атакувати. Тому у цьому матчі може бути все, що завгодно.

Але я віддаю свою перевагу "червоним". Історично, це загартований клуб. А Тоттенхему може піти на користь те, що фінал складається з одного матчу.

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Христина Домбровська, спеціально для "Футбол 24"