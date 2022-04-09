Один из лидеров Серии В стал очередным клубом, присоединившимся к поддержке Украины не словом, а делом.

Лечче в сотрудничестве с итальянским Красным Крестом организует 2 пункта сбора гуманитарной помощи перед матчем Серии В против СПАЛа, сообщает официальный сайт "паприканцев".

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Клуб собирает медикаменты и продукты для пострадавших в войне украинцев. Центры будут открыты с 11:30 до 14:15 у входов в Curva Nord и Central Tribune.

Напомним, поединок между Лечче и СПАЛом состоится сегодня, 9 апреля. Начало матча – в 15:00.

К слову, Лечче после 33-х туров идет в турнирной таблице второго по силе дивизиона на второй строчке, имея в своем активе 62 очка. От лидера – Кремонезе – "желто-красные" отстают на один пункт.

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