Как известно, 31 марта украинский нападающий Ганзы Даниил Сикан выставил на благотворительный аукцион World Sports for Ukraine золотую медаль с победного чемпионата мира U-20. Лот стартовал с цены 7500 долларов и за неделю собрал 52 ставки.

Болельщики Ганзы хотят сохранить медаль чемпиона мира для Сикана, которую он продает ради Украины

Сегодня, 8 апреля, победителем торгов стал клуб Сикана – Ганза. Ростокцы совместно с болельщиками собрали почти миллион гривен – медаль ушла с молотка за 32 тысячи долларов (943 585 грн.). Средства будут направлены в фонд Ukraine Alive 2022, который адресно помогает Нацгвардии, ВСУ, терробороне и переселенцам. Золотая медаль Сикана либо останется в клубном музее, либо ее вернут украинцу.

Напомним, ранее свою награду победителя Кубка УЕФА пустил с молотка наставник Вереса Юрий Вирт – 220 тысяч гривен отправили на нужды ВСУ. Просмотреть другие лоты и принять участие в аукционе можно по ссылке.

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