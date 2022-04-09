Один з лідерів Серії В став черговим клубом, який приєднався до підтримки України не словом, а ділом.

Лечче у співпраці з італійським Червоним Хрестом організовує 2 пункти збору гуманітарної допомоги перед матчем Серії В проти СПАЛа, повідомляє офіційний сайт "паприканців".

Ганза викупила золоту медаль Сікана з ЧС U-20 за майже мільйон гривень

Клуб збирає медикаменти та продукти для постраждалих у війні українців. Центри будуть відкриті з 11:30 до 14:15 біля входів до Curva Nord та Central Tribune.

Нагадаємо, поєдинок між Лечче та СПАЛом відбудеться сьогодні, 9 квітня. Початок матчу – о 15:00.

До слова, Лечче після 33-х турів йде у турнірній таблиці другого за силою дивізіону на другій сходинці, маючи у своєму активі 62 очки. Від лідера – Кремонезе – "жовто-червоні" відстають на один пункт.

Росія напала на Україну: Динамо запрошує форварда збірної на турне, Шевченко шокує світ жахіттями Краматорська (LIVE)