В рамках программы дня в 14-м туре Серии А 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 14-й тур

Лечче – Болонья – 1:1

Гол: Пикколи, 90+10 (пен) – Ликояннис, 68

Удинезе – Верона – начало в 16:00

Фиорентина – Салернитана – начало в 16:00

Сассуоло – Рома – начало в 19:00

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Лечче на последних секундах спасся от поражения Болоньи в родных стенах. Счет был открыт гостями на 68-й минуте. Ликоняннис, вышедший на замену 10 минут назад, эффектным выстрелом со стандарта положил мяч в правую девятку. 0:1!

Впрочем, развить успех "россоблу" не удалось, а на последних секундах навал Лечче привел к пенальти. Его заработал голкипер хозяев – а Пикколи реализовал. 1:1! Таким образом, Болонья не смогла догнать Наполи, который держится в зоне ЛЧ, однако Рома осталась в одном зачетном балле позади.

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