Полузащитник Эмполи Виктор Коваленко поделился эмоциями от дуэли с Дженоа (1:1) в очередном туре Серии А.

Накануне в 14-м туре чемпионата Италии состоялось украинское дерби – Дженоа Малиновского принимала Эмполи Коваленко. Руслан вышел в основе, отыграл 73 минуты и успел отметиться голом до перерыва. В свою очередь Виктор вышел на второй тайм и помог команде сравнять счет, оформив ассист.

Малиновский приблизился к Месси и Пирло, ассист Коваленко в видеообзоре матча Дженоа – Эмполи – 1:1

После игры Коваленко на своей странице в социальной сети Instagram лаконично подвел итог противостояния, написав: "Тяжелая игра, идем дальше". В комментарии пришла жена Малиновского Роксана и в шутку пожурила хавбека за испорченный перформанс ее мужа: "Витя, ты нам всю малину обломал. Браво".

Напомним, Коваленко в текущем сезоне провел за Эмполи 6 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В активе Малиновского такое же количество полезных действий (2 мяча + ассист), но в 13 поединках.

Малиновский забил и приблизился к Месси, Коваленко ассистом продолжил суперсерию – Дженоа с Эмполи поделили очки