В рамках програми дня у 14-му турі Серії А 2023/24 заплановано декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 14-й тур

Лечче – Болонья – 1:1

Голи: Пікколі, 90+10 (пен) – Лікоянніс, 68

Удінезе – Верона – 3:3

Голи: Кабаселе, 16, Лукка, 30, 72 – Джуріч, 37 (п.), Нгонж, 62, Анрі, 90+7

Фіорентина – Салернітана – 3:0

Голи: Белтран, 6 (п.), Соттіль, 18, Бонавентура, 56

Сассуоло – Рома – початок о 19:00

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Лечче на останніх секундах врятувався від поразки Болоньї у рідних стінах. Рахунок було відкрито гостями на 68-й хвилині. Ліконянніс, який вийшов на заміну 10 хвилин тому, ефектним пострілом зі стандарту поклав м'яч у праву дев'ятку. 0:1!

Втім, розвинути успіх "россоблу" не вдалося, а на останніх секундах навала Лечче призвела до пенальті. Його заробив голкіпер господарів – а Пікколі реалізував. 1:1! Таким чином, Болонья не змогла наздогнати Наполі, який тримається в зоні ЛЧ, однак Рома залишилась в одному заліковому балі позаду.

Удінезе у наднапруженому матчі втратив перемогу над Вероною у доданий час. Господарі вже в середині тайму йшли з перевагою у два м'ячі, однак до перерви Джуріч з пенальті (за гру рукою) один гол відквитав. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Нгонж божевільним ударом через себе відновив статус-кво, але за 10 хвилин Лукка оформив дубль і знову вивів "б'янконері" вперед.

Товен за трохи міг знімати питання щодо переможця, але поцілив у стійку. Здавалось, все завершиться перемогою господарів, але на сьомій (!!!) доданій хвилині Анрі, який вийшов на заміну, врятував "мастифів", пробивши головою під поперечину. Нічия принесла Удінезе 12 очок і залишила шістнадцятою, Верона з 10-ма пунктами піднялась на вісімнадцяту сходинку.

Фіорентина на класі розгромила Салернітану. Найгірша команда поточного сезону пропустила три сухих голи і залишилась останньою. Натомість "фіалки" набрали 23 очки і увірвались у топ-5 Серії А.

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